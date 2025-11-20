POL-VIE: Firmeneinbruch - Hinweise gesucht!
Willich (ots)
Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18. November, 16:00 Uhr und Mittwoch, 19. November, 6:00 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in eine Firma in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Willich ein. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (1044)
