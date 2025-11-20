Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach Unfall mit Jugendlicher: Autofahrerin gesucht - Haben Sie Hinweise?

Kempen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, ereignete sich in Kempen ein Unfall. Eine 17-jährige Jugendliche fuhr auf der Söderblomstraße, als sie in Höhe der Ausfahrt des dortigen Penny-Supermarkts mit einer unbekannten Autofahrerin kollidierte. Die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden der Jugendlichen, die angab, dass es ihr gut gehe. Daraufhin fuhren beide weiter. Später stellte die 17-Jährige fest, dass sie doch verletzt war, und meldete den Vorfall der Polizei. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Autofahrerin. Es wird davon ausgegangen, dass sie mit einem silbernen Pkw unterwegs war, zwischen 45 und 50 Jahre alt ist, etwa 165 cm groß und ein blumiges Kopftuch trug. Haben Sie Hinweise? Sind Sie die Autofahrerin oder wissen, wer sie sein könnte? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1042)

