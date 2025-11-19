Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Pedelec-Fahrer stürzt und wird schwer verletzt

Viersen-Boisheim (ots)

Ursächlich für den Unfall waren möglicherweise nasse Blätter, auf denen der 56-Jährige auf der Nettetaler Straße ausrutschte und stürzte. Am Dienstagmorgen war er kurz vor 07 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als der Unfall passierte. Nach dem Unfall setzte er zunächst seine Fahrt zu seiner Arbeitsstelle fort, dort wurden dann Polizei und Rettungsdienst verständigt. Der 56-jährige Viersener wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Derzeit verzeichnen wir viele Unfälle, bei denen Pedelec- oder Radfahrende verletzt werden und bei denen die Ursache teils auf die winterliche Straßenbeschaffenheit zurückzuführen ist. Deswegen: Achten Sie, wenn Sie mit dem Rad unterwegs sind, auf die Straßenbeschaffenheit und passen Sie ihre Fahrweise entsprechend an. Bei anderen Unfällen stellen wir aber auch fest, dass Pedelecs oder Fahrräder ohne Licht unterwegs sind oder die Fahrer oder Fahrerinnen dunkel gekleidet sind. Natürlich ist dieser Fakt nicht die mögliche Unfallursache. Aber durch eine bessere Sichtbarkeit erhöht sich die Sicherheit. Deswegen unser Appell: Überprüfen Sie Ihr Fahrrad oder Pedelec, ob es verkehrssicher ist und schaffen Sie bei Mängeln Abhilfe. Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie unterwegs sind. Tragen Sie auf dem Rad oder Pedelec helle oder sogar reflektierende Kleidung. Liebe Eltern, überprüfen Sie auch die Räder ihrer Kinder und seien Sie ihnen in Punkto Verkehrssicherheit ein leuchtendes Vorbild. /wg (1041)

