PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Pedelec-Fahrer stürzt und wird schwer verletzt

Viersen-Boisheim (ots)

Ursächlich für den Unfall waren möglicherweise nasse Blätter, auf denen der 56-Jährige auf der Nettetaler Straße ausrutschte und stürzte. Am Dienstagmorgen war er kurz vor 07 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als der Unfall passierte. Nach dem Unfall setzte er zunächst seine Fahrt zu seiner Arbeitsstelle fort, dort wurden dann Polizei und Rettungsdienst verständigt. Der 56-jährige Viersener wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Derzeit verzeichnen wir viele Unfälle, bei denen Pedelec- oder Radfahrende verletzt werden und bei denen die Ursache teils auf die winterliche Straßenbeschaffenheit zurückzuführen ist. Deswegen: Achten Sie, wenn Sie mit dem Rad unterwegs sind, auf die Straßenbeschaffenheit und passen Sie ihre Fahrweise entsprechend an. Bei anderen Unfällen stellen wir aber auch fest, dass Pedelecs oder Fahrräder ohne Licht unterwegs sind oder die Fahrer oder Fahrerinnen dunkel gekleidet sind. Natürlich ist dieser Fakt nicht die mögliche Unfallursache. Aber durch eine bessere Sichtbarkeit erhöht sich die Sicherheit. Deswegen unser Appell: Überprüfen Sie Ihr Fahrrad oder Pedelec, ob es verkehrssicher ist und schaffen Sie bei Mängeln Abhilfe. Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie unterwegs sind. Tragen Sie auf dem Rad oder Pedelec helle oder sogar reflektierende Kleidung. Liebe Eltern, überprüfen Sie auch die Räder ihrer Kinder und seien Sie ihnen in Punkto Verkehrssicherheit ein leuchtendes Vorbild. /wg (1041)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 14:35

    POL-VIE: Niederkrüchten: Ladendieb hatte Haftbefehl - Festnahme

    Niederkrüchten (ots) - Am 18.11.2025 um 20:30 Uhr begangen ein 19-jähriger Mann aus Niederkrüchten und ein 15-jähriges Mädchen gemeinsam in der REWE Filiale auf der Hochstraße einen Ladendiebstahl. Der 19-Jährige hatte hier mehrere Gegenstände in seine Tasche gesteckt. Seine 15-jährige Begleiterin hat ihm ebenfalls Gegenstände angegeben, damit er sie in ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:31

    POL-VIE: Niederkrüchten: 62-jährige Autofahrerin bei Alleinunfall verletzt

    Niederkrüchten (ots) - Die Niederkrüchtenerin war am Dienstag gegen 14.50 Uhr von Oberkrüchten aus in Richtung Niederkrüchten unterwegs. An der Kreuzung zur B221 lief ihr möglicherweise ein Tier vor das Auto, und sie habe sich derart erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Sie prallte mit dem Heck gegen einen Ampelmast, schleuderte auf die ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:28

    POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

    Willich (ots) - Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag 16:10 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Beckerstraße in Willich ein. Sie öffneten gewaltsam ein gekipptes Kellerfenster und gelangten so in das Haus. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Die Unbekannten stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /rb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren