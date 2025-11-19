POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!
Willich (ots)
Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag 16:10 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Beckerstraße in Willich ein. Sie öffneten gewaltsam ein gekipptes Kellerfenster und gelangten so in das Haus. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Die Unbekannten stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /rb (1038)
