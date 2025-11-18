PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Trickdiebstahl

Viersen-Dülken (ots)

Am 16. November wurde eine 53-jährige Viersenerin Opfer eines Diebstahls. Sie war gegen 18.50 Uhr auf der Venloer Straße im Bereich Westwall in Dülken unterwegs, als sie von einem jungen Mann gefragt wurde, ob sie Geld wechseln könne. Als sie ihr Portemonnaie aus der Tasche nahm, zog der Mann ihr es aus der Hand und flüchtete ich Richtung Sparkasse und von dort in unbekannte Richtung. Zeugen informierten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf nach ersten Ermittlungen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe an. Der 18-jährige Viersener räumte die Tat ein und führte das Team zur weggeschmissenen Geldbörse. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der ersten Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1037)

