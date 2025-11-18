POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in Familienzentrum
Nettetal-Breyell (ots)
Zwischen dem 15. und dem 17. November brachen Unbekannte in das Familienzentrum am Lötscher Weg in Breyell ein. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein, brachen in der Einrichtung mehrere Türen und Schränke auf. Entwendet wurden drei Laptops sowie einer geringer Bargeldbetrag. Hinweise auf die Einbrecher erbittet das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1035)
