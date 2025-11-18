POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in Familienzentrum

Willich (ots) - Zwei Täter mit Waffe erbeuten Bargeld und flüchten zu Fuß In der Nacht zu Samstag, gegen 03.20 Uhr, betraten zwei Unbekannte über den Hintereingang die McDonald´s Filiale auf der Halkestraße in Willich. Sie bedrohten einen 26-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und setzten Reizgas gegen ihn ein. Die übrigen Angestellten wurden aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Aus einem Büro ...

