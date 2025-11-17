PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Verkehrsunfall mit Verletzten

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Pkw fährt weiter

Das Verkehrskommissariat ermittelt zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, der sich am Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der Gelderner Straße in St. Tönis ereignete. Ein 43-jähriger Mönchengladbacher war in Höhe des dortigen Seniorenheims mit Kanalarbeiten beschäftigt gewesen, hatte den Arbeitsbereich sowohl mit seinem Lkw, als auch mit Pylonen und Signallampen abgesichert. Während er seine Arbeiten verrichtete, wurde er von einem weißen Kleinwagen, möglicherweise ein Smart, angefahren und am Bein verletzt. Der Pkw fuhr weiter, ohne dass sich die Fahrerin oder der Fahrer weiter kümmerte. Hinweise auf den weißen Wagen bitte an das Verkehrskommissariat in Willich über die 02162/377-0. /wg (1034)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

