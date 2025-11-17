PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Unbekannter raubt Zigaretten in Kiosk

Tönisvorst-Vorst (ots)

Täter bedrohte Angestellte mit Waffe

Am Freitagabend betrat gegen 20.20 Uhr ein unbekannter Mann einen Kiosk auf der Süchtelner Straße in Vorst. Er hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Als die 55-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, packte der Täter eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln aus der Auslage in eine mitgebrachte Tüte und flüchtete danach zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und etwa 20 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jogginghose, einen weißen Pullover und eine pinkfarbene Sturmhaube. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise über die 02162/377-0. /wg (1032)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 13:30

    POL-VIE: Viersen: Rückkehrverbot missachtet - Langzeitgewahrsam angeordnet

    Viersen (ots) - Am Donnerstagmittag wurden Einsatzkräfte zur Bebericher Straße in Viersen gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 51-jährigen Viersener, gegen den nach einer häuslichen Körperverletzung am Dienstag ein zehntägiges Rückkehrverbot ausgesprochen worden war. Am Donnerstag hatte er sich zum zweiten Mal urerlaubt Zutritt zur Wohnung verschafft und somit ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:13

    POL-VIE: Willich/Kempen: Zwei Einbrüche zur Tageszeit

    Willich/Kempen (ots) - Am Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Durch das Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür gelangten unbekannte Täter in ein Haus auf der Straße Sankt Peter in Kempen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck. Auf der Linsellesstraße in Willich öffneten Einbrecher gewaltsam ein Küchenfenster und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses. Ob etwas entwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren