Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Unbekannter raubt Zigaretten in Kiosk

Tönisvorst-Vorst (ots)

Täter bedrohte Angestellte mit Waffe

Am Freitagabend betrat gegen 20.20 Uhr ein unbekannter Mann einen Kiosk auf der Süchtelner Straße in Vorst. Er hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Als die 55-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, packte der Täter eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln aus der Auslage in eine mitgebrachte Tüte und flüchtete danach zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und etwa 20 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jogginghose, einen weißen Pullover und eine pinkfarbene Sturmhaube. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise über die 02162/377-0. /wg (1032)

