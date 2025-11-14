PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Tankstelleneinbrecher scheitern an guter Sicherung - Kripo sucht Zeugen

Niederkrüchten (ots)

In der Nacht zu Freitag versuchten drei Unbekannte, in eine Tankstelle auf der Erkelenzer Straße in Niederkrüchten einzubrechen. Gegen 04.00 Uhr versuchten sie, mit einem Pkw die Eingangstür aufzustoßen. Da aber die Tür und der gesamte Eingangsbereich gut gesichert waren, scheiterte der Einbruch. Die Täter waren mit einem dunklen Kleinwagen, vermutlich einem Hyundai, unterwegs. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise über die 02162/377-0. /wg (1031)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

