POL-VIE: Niederkrüchten: Tankstelleneinbrecher scheitern an guter Sicherung - Kripo sucht Zeugen
Niederkrüchten (ots)
In der Nacht zu Freitag versuchten drei Unbekannte, in eine Tankstelle auf der Erkelenzer Straße in Niederkrüchten einzubrechen. Gegen 04.00 Uhr versuchten sie, mit einem Pkw die Eingangstür aufzustoßen. Da aber die Tür und der gesamte Eingangsbereich gut gesichert waren, scheiterte der Einbruch. Die Täter waren mit einem dunklen Kleinwagen, vermutlich einem Hyundai, unterwegs. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise über die 02162/377-0. /wg (1031)
