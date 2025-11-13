PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Festnahme nach Zeugenhinweis

Tönisvorst (ots)

Am 12.11.25 meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 17:00 Uhr der Polizei, dass eine verdächtige Person um mehrere Wohnhäuser herumschleichen würde. Aufgrund der guten Beschreibung traf eine Streifenwagenbesatzung den Mann kurze Zeit später auf der Feldstraße an. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass gegen den 59-Jährigen bereits ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Vorwurfs des Wohnungseinbruchsdiebstahls vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Ein Dank gilt dem aufmerksamen Zeugen aus Tönisvorst, welcher nach seiner Beobachtung umgehend die Polizei informierte. /RB (1029)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 15:41

    POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Dienstag, 11. November, brach mindestens eine unbekannte Person in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 19.00 Uhr in eine Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrichstraße in St. Tönis ein. Vermutlich gelangte der Täter oder die Täterin durch die Etagentür in die Wohnung. Diese war zwar geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Entwendet wurde laut derzeitigem ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:40

    POL-VIE: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am gestrigen Dienstag war eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers gegen 10.37 Uhr auf der Kornstraße in St. Tönis unterwegs. Sie wollte weiter in Richtung Garnstraße fahren und wurde hierbei offenbar von der Sonne geblendet. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen rollte weiter durch einen Garten und prallte vor die Wand eines ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 20:28

    POL-VIE: Tönisvorst: Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

    Tönisvorst (ots) - Am heutigen Dienstag befährt gegen 16:45 Uhr ein 60jähriger Pkw-Fahrer aus Alpen (Kreis Wesel) die Unterweidener Straße in Kempen. An der Einmündung zur Sankt-Töniser-Straße beabsichtigt dieser nach links in Richtung Tönisvorst (St. Tönis) abzubiegen. Hierbei übersieht er offenbar einen von links kommenden 21jährigen Motorradfahrer, der auf der Sankt-Töniser-Straße in Richtung Kempen fuhr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren