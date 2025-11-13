Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Festnahme nach Zeugenhinweis

Tönisvorst (ots)

Am 12.11.25 meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 17:00 Uhr der Polizei, dass eine verdächtige Person um mehrere Wohnhäuser herumschleichen würde. Aufgrund der guten Beschreibung traf eine Streifenwagenbesatzung den Mann kurze Zeit später auf der Feldstraße an. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass gegen den 59-Jährigen bereits ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Vorwurfs des Wohnungseinbruchsdiebstahls vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Ein Dank gilt dem aufmerksamen Zeugen aus Tönisvorst, welcher nach seiner Beobachtung umgehend die Polizei informierte. /RB (1029)

