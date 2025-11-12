PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Dienstag, 11. November, brach mindestens eine unbekannte Person in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 19.00 Uhr in eine Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrichstraße in St. Tönis ein. Vermutlich gelangte der Täter oder die Täterin durch die Etagentür in die Wohnung. Diese war zwar geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Entwendet wurde laut derzeitigem Stand Bargeld. Falls Sie etwas Verdächtigtes beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. Ein kleiner Tipp der Polizei: Schließen Sie Ihre Wohnungs- oder Haustür stets ab, auch wenn Sie nur "kurz" weg sind. Eine nicht abgeschlossene Tür kann mit sehr geringem Aufwand, durch das Eindrücken des Schnappzylinders geöffnet werden. Erfahren Sie mehr zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen auf der Internetseite der Polizei Viersen unter https://viersen.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-1 / HY (1028)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

