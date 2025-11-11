PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Dienstag befährt gegen 16:45 Uhr ein 60jähriger Pkw-Fahrer aus Alpen (Kreis Wesel) die Unterweidener Straße in Kempen. An der Einmündung zur Sankt-Töniser-Straße beabsichtigt dieser nach links in Richtung Tönisvorst (St. Tönis) abzubiegen. Hierbei übersieht er offenbar einen von links kommenden 21jährigen Motorradfahrer, der auf der Sankt-Töniser-Straße in Richtung Kempen fuhr. Der Motorradfahrer kollidiert mit dem Pkw und wird hierbei zunächst auf die Windschutzscheibe und anschließend auf den Boden geschleudert. Zur weiteren Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Augenscheinlich hat der Motorradfahrer keine schwereren Verletzungen erlitten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /bru (1023)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

