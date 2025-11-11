Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben sie Hinweise?

Grefrath-Oedt (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Johann-Fruhen-Straße in Oedt. Mindestens eine unbekannte Person schaffte sich Zugang durch ein Fenster in das Wohngebäude. Entwendet wurde eine Geldbörse. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. / HY (1024)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell