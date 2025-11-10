Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Ladendiebinnen in Untersuchungshaft - Zwei Männer flüchtig

Viersen (ots)

Am Samstag wurden zwei Ladendiebinnen aus Rumänien (22 und 28 Jahre) festgenommen und nach Entscheidung eines Richters des Amtsgerichts Mönchengladbach in Untersuchungshaft genommen. Die Frauen stahlen in den letzten Tagen gemeinsam mit zwei derzeit noch unbekannten Männern wiederholt in einem Supermarkt auf der Lütticher Straße in Viersen. Bei den Taten begaben sich die Täter jeweils getrennt in den Laden, steckten hier Waren ein und trafen sich später am Eingangsbereich, um den Supermarkt ohne die Waren zu bezahlen zu verlassen. Gegen 17 Uhr am Samstag konnte eine Mitarbeiterin alle vier Täter beim Befüllen ihrer Taschen beobachten. Die beiden Männer konnten fliehen, ließen jedoch das Diebesgut fallen, während die Frauen an der Flucht gehindert werden konnten. Der Wert des Diebesguts lag sowohl bei diesem Versuch, als auch bei den Diebstählen zuvor im mittleren dreistelligen Bereich. Es wurden vorwiegend Kaffeepackungen und Schokoladentafeln entwendet. Da die beiden Frauen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen. Beide waren bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls, sowie Bandendiebstahls und räuberischem Diebstahl aufgefallen. Ein Richter der Amtsgerichts Mönchengladbach ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den flüchtigen Männern nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (1022)

