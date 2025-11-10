PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Ladendiebinnen in Untersuchungshaft - Zwei Männer flüchtig

Viersen (ots)

Am Samstag wurden zwei Ladendiebinnen aus Rumänien (22 und 28 Jahre) festgenommen und nach Entscheidung eines Richters des Amtsgerichts Mönchengladbach in Untersuchungshaft genommen. Die Frauen stahlen in den letzten Tagen gemeinsam mit zwei derzeit noch unbekannten Männern wiederholt in einem Supermarkt auf der Lütticher Straße in Viersen. Bei den Taten begaben sich die Täter jeweils getrennt in den Laden, steckten hier Waren ein und trafen sich später am Eingangsbereich, um den Supermarkt ohne die Waren zu bezahlen zu verlassen. Gegen 17 Uhr am Samstag konnte eine Mitarbeiterin alle vier Täter beim Befüllen ihrer Taschen beobachten. Die beiden Männer konnten fliehen, ließen jedoch das Diebesgut fallen, während die Frauen an der Flucht gehindert werden konnten. Der Wert des Diebesguts lag sowohl bei diesem Versuch, als auch bei den Diebstählen zuvor im mittleren dreistelligen Bereich. Es wurden vorwiegend Kaffeepackungen und Schokoladentafeln entwendet. Da die beiden Frauen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen. Beide waren bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls, sowie Bandendiebstahls und räuberischem Diebstahl aufgefallen. Ein Richter der Amtsgerichts Mönchengladbach ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den flüchtigen Männern nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (1022)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:58

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Samstag, 8. November, brach mindestens eine unbekannte Person in der Zeit zwischen 16:00 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kopernikusstraße in St. Tönis ein. Entwendet wurde laut derzeitigem Stand Bargeld. Falls Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:55

    POL-VIE: Tuningtreffen - ein Fahrzeug stillgelegt

    Niederkrüchten-Dam (ots) - Am Samstagabend haben sich Liebhaberinnen und Liebhaber getunter Fahrzeuge auf einem Supermarkt-Parkplatz in Niederkrüchten-Dam getroffen. Viele kamen aus den Niederlanden oder Belgien. Insgesamt waren etwa 80 Fahrzeuge dort. Die Polizei war ab 20 Uhr mit starken Kräften vor Ort und richtete Kontrollstellen ein. Jedes Fahrzeug wurde kontrolliert, niemand konnte mit seinem Wagen den Treffpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren