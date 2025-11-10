PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tuningtreffen - ein Fahrzeug stillgelegt

Niederkrüchten-Dam (ots)

Am Samstagabend haben sich Liebhaberinnen und Liebhaber getunter Fahrzeuge auf einem Supermarkt-Parkplatz in Niederkrüchten-Dam getroffen. Viele kamen aus den Niederlanden oder Belgien. Insgesamt waren etwa 80 Fahrzeuge dort. Die Polizei war ab 20 Uhr mit starken Kräften vor Ort und richtete Kontrollstellen ein. Jedes Fahrzeug wurde kontrolliert, niemand konnte mit seinem Wagen den Treffpunkt ohne Kontrolle verlassen. Die Einsatzkräfte legten ein Fahrzeug still, das zum einen auf eine nicht regelkonforme Art tiefer gelegt war und zum anderen auf Reifen stand, die nicht die nötige Profiltiefe aufwiesen, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Weitere fünf Teilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen, in zwei Fällen fertigten die Einsatzkräfte Kontrollberichte. /hei (1019)

