Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennendes Fahrzeug vor leerstehendem Haus - Wer hat Hinweise?

Viersen-Ummer (ots)

Um kurz nach 18.30 Uhr am Samstagabend haben gleich mehrere Zeuginnen und Zeugen den Brand eines Autos auf der Einfahrt eines leerstehenden Hauses im Bereich Bachstraße/Hammer Schanze bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Das Auto brannte vollständig aus, die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Bereich am Samstag vor und auch nach Ausbruch des Brandes. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1016)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell