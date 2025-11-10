Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei brennende Mülltonnen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Dreimal mussten Feuerwehr und Polizei am Wochenende zu brennenden Mülltonnen in Süchteln ausrücken. Am Freitagabend um kurz nach 20.30 Uhr brannte eine Tonne an der Friedensstraße vollständig ab. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr brannte eine Tonne in einer Grünanlage an der Blumenstraße. Etwa eine Stunde später traf es eine Tonne in einer kleinen Gasse, die zur Propsteistraße gehört. In allen drei Fällen handelte es sich um Papiermülltonnen. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und prüft dabei natürlich auch mögliche Zusammenhänge. Hinweise auf verdächtige Personen nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (1018)

