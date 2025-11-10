Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ausgebranntes Auto auf einem Feld gefunden - die Kripo bittet um Hinweise

Viersen-Helenabrunn (ots)

Gegen 11.30 Uhr am späten Sonntagvormittag hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der auf einem kaum einsehbaren Feld im Bereich der Helenenstraße ein ausgebranntes Auto gefunden hatte. Das Feuer war erloschen, als das herbeigerufene Streifenteam eintraf. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass aus dem Wagen Betriebsmittel ins Erdreich gelaufen waren, so dass ein Bodenaustausch erforderlich wurde. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt das Kriminalkommissariat 1 wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die im Verlauf des Samstags, der Nacht zum Sonntag oder des Sonntagvormittags dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anders zur Aufklärung beitragen können. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 02162/377-0. (1017)

