PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ausgebranntes Auto auf einem Feld gefunden - die Kripo bittet um Hinweise

Viersen-Helenabrunn (ots)

Gegen 11.30 Uhr am späten Sonntagvormittag hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der auf einem kaum einsehbaren Feld im Bereich der Helenenstraße ein ausgebranntes Auto gefunden hatte. Das Feuer war erloschen, als das herbeigerufene Streifenteam eintraf. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass aus dem Wagen Betriebsmittel ins Erdreich gelaufen waren, so dass ein Bodenaustausch erforderlich wurde. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt das Kriminalkommissariat 1 wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die im Verlauf des Samstags, der Nacht zum Sonntag oder des Sonntagvormittags dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anders zur Aufklärung beitragen können. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 02162/377-0. (1017)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:53

    POL-VIE: Brennendes Fahrzeug vor leerstehendem Haus - Wer hat Hinweise?

    Viersen-Ummer (ots) - Um kurz nach 18.30 Uhr am Samstagabend haben gleich mehrere Zeuginnen und Zeugen den Brand eines Autos auf der Einfahrt eines leerstehenden Hauses im Bereich Bachstraße/Hammer Schanze bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Das Auto brannte vollständig aus, die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. Das ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:28

    POL-VIE: Scheuneneinbruch - Polizei sucht Hinweise

    Willich-Schiefbahn (ots) - Mindestens eine unbekannte Person brach zwischen Mittwoch, 5. November, 20 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr, in eine Scheune in der Straße "Diepenbroich" in Schiefbahn ein. Diverse elektronische Arbeitsgeräte wurden gestohlen. Falls Sie zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1015) Rückfragen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:26

    POL-VIE: Brennende Palme - wer hat etwas beobachtet?

    Viersen (ots) - Um kurz vor 20 Uhr am Donnerstag hat eine Palme im Außenbereich eines Restaurants am Rathausmarkt in Viersen gebrannt. Eine Mitarbeiterin des Restaurants bemerkte das Feuer und konnte es löschen. Die Palme wurde trotzdem schwer beschädigt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet alle, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, um einen Anruf unter 02162/377-0. /hei (1014) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren