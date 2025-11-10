POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise
Tönisvorst-St. Tönis (ots)
Am Samstag, 8. November, brach mindestens eine unbekannte Person in der Zeit zwischen 16:00 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kopernikusstraße in St. Tönis ein. Entwendet wurde laut derzeitigem Stand Bargeld. Falls Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1021)
