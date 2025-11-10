PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Samstag, 8. November, brach mindestens eine unbekannte Person in der Zeit zwischen 16:00 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kopernikusstraße in St. Tönis ein. Entwendet wurde laut derzeitigem Stand Bargeld. Falls Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1021)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:55

    POL-VIE: Tuningtreffen - ein Fahrzeug stillgelegt

    Niederkrüchten-Dam (ots) - Am Samstagabend haben sich Liebhaberinnen und Liebhaber getunter Fahrzeuge auf einem Supermarkt-Parkplatz in Niederkrüchten-Dam getroffen. Viele kamen aus den Niederlanden oder Belgien. Insgesamt waren etwa 80 Fahrzeuge dort. Die Polizei war ab 20 Uhr mit starken Kräften vor Ort und richtete Kontrollstellen ein. Jedes Fahrzeug wurde kontrolliert, niemand konnte mit seinem Wagen den Treffpunkt ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:54

    POL-VIE: Drei brennende Mülltonnen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Viersen-Süchteln (ots) - Dreimal mussten Feuerwehr und Polizei am Wochenende zu brennenden Mülltonnen in Süchteln ausrücken. Am Freitagabend um kurz nach 20.30 Uhr brannte eine Tonne an der Friedensstraße vollständig ab. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr brannte eine Tonne in einer Grünanlage an der Blumenstraße. Etwa eine Stunde später traf es eine Tonne in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren