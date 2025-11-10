POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise

Niederkrüchten-Dam (ots) - Am Samstagabend haben sich Liebhaberinnen und Liebhaber getunter Fahrzeuge auf einem Supermarkt-Parkplatz in Niederkrüchten-Dam getroffen. Viele kamen aus den Niederlanden oder Belgien. Insgesamt waren etwa 80 Fahrzeuge dort. Die Polizei war ab 20 Uhr mit starken Kräften vor Ort und richtete Kontrollstellen ein. Jedes Fahrzeug wurde kontrolliert, niemand konnte mit seinem Wagen den Treffpunkt ...

