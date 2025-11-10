Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisierter Autofahrer fährt in geparktes Fahrzeug - Führerschein beschlagnahmt

Willich (ots)

Ein 62-jähriger Willicher ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr auf der Krefelder Straße in Willich mit seinem Auto in ein geparktes Fahrzeug gefahren. Dem eingesetzten Streifenteam kam sofort der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen sein könnte. Eine Blutprobe bestätigte später einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der Mann zog sich bei seiner Fahrt möglicherweise leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. /hei (1020)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell