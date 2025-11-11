Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Büroräumlichkeit eines Einfamilienhauses

Grefrath (ots)

Zwischen Freitag, dem 07.11.2025 um 17.00 Uhr und Montag, 10.11.2025 um 07.15 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in Büroräumlichkeiten eines Einfamilienhauses auf der Hauptstraße in Grefrath ein. Durch die Terassentür wurde sich Zugang ins Haus geschaffen, die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Das Diebesgut ist noch unklar. Haben Sie zum genannten Zeitraum eine verdächtigte Beobachtung auf der Hauptstraße gemacht? Dann melden sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. / HY (1023)

