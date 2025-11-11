PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Hinweise

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntag, 9. November, wurde in eine Grundschule in der Straße "Im Hoverbruch" in Lobberich eingebrochen. Gestohlen wurden mehrere elektronische Geräte. Nachdem die Polizei den Einsatz beendet hatte, blieben Mitarbeitende der Grundschule vor Ort und konnten beobachten, wie ein weißer Transporter vorfuhr. Drei Männer stiegen aus, während der Fahrer sitzen blieb. Die Zeugen beschrieben die Männer wie folgt: Alle drei trugen schwarze Kapuzen oder Schlauchschals. Zwei Personen waren etwa 180 cm groß und kräftig, eine Person war etwa 170 cm groß und schlank. Zum Fahrer liegen keine Angaben vor. Möglicherweise entdeckten die Einbrecher die Zeugen und flüchteten anschließend in Richtung Düsseldorfer Straße. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelte, kann noch nicht bestätigt werden. Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Männern? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1025)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

