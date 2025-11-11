Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in einer Grundschule - Zeugensuche!

Willich-Anrath (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, wurde in eine Grundschule in der Lorenz-Schmitz-Straße in Anrath eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zugang zum Inneren der Schule und durchwühlte dort mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wenn Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie diese bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1026)

