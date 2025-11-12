Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am gestrigen Dienstag war eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers gegen 10.37 Uhr auf der Kornstraße in St. Tönis unterwegs. Sie wollte weiter in Richtung Garnstraße fahren und wurde hierbei offenbar von der Sonne geblendet. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen rollte weiter durch einen Garten und prallte vor die Wand eines Einfamilienhauses. Im Anschluss fuhr sie einen Betonpfeiler an und schleuderte über die Straße durch den Zaun vor eine Tiefgaragenzufahrt. Dort kam der Wagen schlussendlich zum Stillstand. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein deutlich fünfstelliger Sachschaden. / HY (1027)

