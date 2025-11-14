POL-VIE: Willich/Kempen: Zwei Einbrüche zur Tageszeit
Willich/Kempen (ots)
Am Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Durch das Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür gelangten unbekannte Täter in ein Haus auf der Straße Sankt Peter in Kempen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck. Auf der Linsellesstraße in Willich öffneten Einbrecher gewaltsam ein Küchenfenster und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Wenn Sie an den genannten Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/3770. /cp (1030)
