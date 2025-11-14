Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rückkehrverbot missachtet - Langzeitgewahrsam angeordnet

Viersen (ots)

Am Donnerstagmittag wurden Einsatzkräfte zur Bebericher Straße in Viersen gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 51-jährigen Viersener, gegen den nach einer häuslichen Körperverletzung am Dienstag ein zehntägiges Rückkehrverbot ausgesprochen worden war. Am Donnerstag hatte er sich zum zweiten Mal urerlaubt Zutritt zur Wohnung verschafft und somit gegen das Rückkehrverbot verstoßen, war aggressiv und beleidigte seine Frau. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Viersener zunächst verbal aggressiv, leistete dann bei seiner Durchsuchung Widerstand. Die Einsatzkräfte nahmen den 51-Jährigen in Gewahrsam. Das Amtsgericht ordnete zur Gefahrenabwehr eine mehrtägige Ingewahrsamnahme an. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1032)

