POL-FR: Rickenbach: Vorfahrtsmissachtung führt beinahe zu Unfall - Zeugen gesucht.

Am Montag, 28.07.2025 gegen 11:50 Uhr befuhr eine 84-jährige Dacia-Fahrerin die Hohlgasse in Laufenburg und bog aus bislang unerklärbaren Gründen in Schrittgeschwindigkeit in die Murgtalstraße ein, obwohl sich ein orangefarbener Pickup mit Anhänger auf der Vorfahrtsstraße näherte. Der Fahrer des Pickups musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Dacia zu verhindern. Der Sachverhalt wurde durch eine dem Dacia folgende Polizeistreife beobachtet, die im Anschluss die 84- Jährige einer Kontrolle unterzogen. Der Polizeiposten Laufenburg sucht den geschädigten Fahrer des Pickups und bittet diesen, sich telefonisch unter 07763 9288 0 zu melden. Der Sachverhalt wird nicht nur bei der Bußgeldstelle als Vorfahrtsverletzung mit Gefährdung angezeigt, sondern es wird auch die zuständige Führerscheinbehörde informiert.

