Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Raub auf Fast-Food Restaurant

Willich (ots)

Zwei Täter mit Waffe erbeuten Bargeld und flüchten zu Fuß In der Nacht zu Samstag, gegen 03.20 Uhr, betraten zwei Unbekannte über den Hintereingang die McDonald´s Filiale auf der Halkestraße in Willich. Sie bedrohten einen 26-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und setzten Reizgas gegen ihn ein. Die übrigen Angestellten wurden aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Aus einem Büro raubten die Unbekannten eine Geldkassette mit Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Täter ist etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur, er war schwarz gekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Der zweite Täter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er war ebenfalls schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Beide Täter sprachen Deutsch ohne Akzent. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen, die weitere Hinweise auf die Räuber geben können. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (1033)

