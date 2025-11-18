Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: E-Scooter Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Montag kurz nach 14 Uhr an der Kreuzung Hindenburgstraße und Josef-Steinbüchel-Straße. Eine 57-jährige Grefratherin fuhr mit ihrem Pkw auf der Josef-Steinbüchel-Straße aus Richtung Schlegelstraße und bog bei Grünlicht zeigender Ampel nach rechts auf die Hindenburgstraße in Richtung Lobbericher Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 47-jährigen Viersenerin, die mit ihrem E-Scooter die Kreuzung auf dem markierten Rad-/Gehweg von der Humboldtstraße in Richtung Josef-Steinbüchel-Straße überquerte. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Dabei wurde die 47-Jährige verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Unfallstelle blieb bis etwa 15.00 Uhr gesperrt. /wg (1036)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell