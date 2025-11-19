PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Ladendieb hatte Haftbefehl - Festnahme

Niederkrüchten (ots)

Am 18.11.2025 um 20:30 Uhr begangen ein 19-jähriger Mann aus Niederkrüchten und ein 15-jähriges Mädchen gemeinsam in der REWE Filiale auf der Hochstraße einen Ladendiebstahl. Der 19-Jährige hatte hier mehrere Gegenstände in seine Tasche gesteckt. Seine 15-jährige Begleiterin hat ihm ebenfalls Gegenstände angegeben, damit er sie in seiner Tasche gut verstauen kann. Als sie sich zur Selbstbedienungskasse begaben, dort einen Gegenstand zahlten und anschließend die Filiale verlassen wollten, wurden sie von der aufmerksamen Ladendetektivin angesprochen. Sie informierte die Polizei. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass gegen den 19-Jährigen ein Haftbefehl unter andrem wegen Diebstahlsdelikten vorliegt. Der Niederkrüchtener wurde vor Ort von der Polizei festgenommen. Er wird heute einem Gericht vorgeführt. /rb (1040)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:31

    POL-VIE: Niederkrüchten: 62-jährige Autofahrerin bei Alleinunfall verletzt

    Niederkrüchten (ots) - Die Niederkrüchtenerin war am Dienstag gegen 14.50 Uhr von Oberkrüchten aus in Richtung Niederkrüchten unterwegs. An der Kreuzung zur B221 lief ihr möglicherweise ein Tier vor das Auto, und sie habe sich derart erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Sie prallte mit dem Heck gegen einen Ampelmast, schleuderte auf die ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:28

    POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

    Willich (ots) - Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag 16:10 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Beckerstraße in Willich ein. Sie öffneten gewaltsam ein gekipptes Kellerfenster und gelangten so in das Haus. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Die Unbekannten stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /rb ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:05

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Trickdiebstahl

    Viersen-Dülken (ots) - Am 16. November wurde eine 53-jährige Viersenerin Opfer eines Diebstahls. Sie war gegen 18.50 Uhr auf der Venloer Straße im Bereich Westwall in Dülken unterwegs, als sie von einem jungen Mann gefragt wurde, ob sie Geld wechseln könne. Als sie ihr Portemonnaie aus der Tasche nahm, zog der Mann ihr es aus der Hand und flüchtete ich Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren