Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Ladendieb hatte Haftbefehl - Festnahme

Niederkrüchten (ots)

Am 18.11.2025 um 20:30 Uhr begangen ein 19-jähriger Mann aus Niederkrüchten und ein 15-jähriges Mädchen gemeinsam in der REWE Filiale auf der Hochstraße einen Ladendiebstahl. Der 19-Jährige hatte hier mehrere Gegenstände in seine Tasche gesteckt. Seine 15-jährige Begleiterin hat ihm ebenfalls Gegenstände angegeben, damit er sie in seiner Tasche gut verstauen kann. Als sie sich zur Selbstbedienungskasse begaben, dort einen Gegenstand zahlten und anschließend die Filiale verlassen wollten, wurden sie von der aufmerksamen Ladendetektivin angesprochen. Sie informierte die Polizei. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass gegen den 19-Jährigen ein Haftbefehl unter andrem wegen Diebstahlsdelikten vorliegt. Der Niederkrüchtener wurde vor Ort von der Polizei festgenommen. Er wird heute einem Gericht vorgeführt. /rb (1040)

