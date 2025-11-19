PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: 62-jährige Autofahrerin bei Alleinunfall verletzt

Niederkrüchten (ots)

Die Niederkrüchtenerin war am Dienstag gegen 14.50 Uhr von Oberkrüchten aus in Richtung Niederkrüchten unterwegs. An der Kreuzung zur B221 lief ihr möglicherweise ein Tier vor das Auto, und sie habe sich derart erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Sie prallte mit dem Heck gegen einen Ampelmast, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kam im Feld abseits der Straße zum Stehen. Die Niederkrüchtenerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen. /wg (1039)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

