POL-VIE: Technischer Defekt ursächlich für Brand

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Mittwoch, zwischen 12:00 und 14:25 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Haspel" in St. Tönis ein. Mehrere Räume wurden durchsucht, und laut derzeitigem Stand wurde Schmuck gestohlen. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1043) ...

mehr