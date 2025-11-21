POL-VIE: Technischer Defekt ursächlich für Brand
Kempen-St. Hubert (ots)
Am Donnerstag kam es gegen halb vier zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Hopfenweg in St. Hubert. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt eines Küchengeräts den Brand verursacht hatte. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde niemand. /jk (1045)
