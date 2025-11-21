PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Technischer Defekt ursächlich für Brand

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Donnerstag kam es gegen halb vier zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Hopfenweg in St. Hubert. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt eines Küchengeräts den Brand verursacht hatte. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde niemand. /jk (1045)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

