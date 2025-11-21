POL-VIE: Büroeinbruch - Einbrecher erbeuten Geld

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 13:15 Uhr ein Unfall in der Straße Hülst in Nettetal-Kaldenkirchen. Ein 78-jähriger Mann aus Brüggen fuhr mit seinem Auto in der besagten Straße in Richtung Bracht, als er eine 60-jährige Radfahrerin überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden, infolgedessen die Frau stürzte und schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus ...

mehr