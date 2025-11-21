PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Büroeinbruch - Einbrecher erbeuten Geld

Viersen-Süchteln (ots)

In der Zeit zwischen dem 19. November, 15.30 Uhr, und dem 20. November, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Büro des LVR-Rheinlandes auf der Johannisstraße ein. Auf noch unbekannte Weise gelangten der oder die Einbrecher in das Haus und brachen hier die Tür zum Büro auf. Sie erbeuteten Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (1049)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

