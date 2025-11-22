Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251121 Willich: Mann überrascht zwei Einbrecher und wird niedergeschlagen - Täter flüchtig - Haben Sie etwas gesehen?

Willich (ots)

Ein 32-jähriger Willicher kam am Freitag, 21.11.2025 gegen 19:45 Uhr berechtigt in die Wohnung seiner getrenntlebenden Ehefrau auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2 zurück und überraschte dort zwei Einbrecher. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den Personen indem der Wohnungsinhaber von den Einbrechern körperlich attackiert und schließlich niedergeschlagen wurde. Die beiden Täter flüchteten danach zu Fuß in unbekannte Richtung aus dem Haus. Der Geschädigte verständigte die Polizei und wurde später mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch zwei Personenspürhunde eingesetzt wurden, verlief bislang leider ergebnislos. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Spurensicherung am Tatort. In der Wohnung durchwühlten die Täter zahlreiche Schränke und Schubladen und drangen vom rückwärtigen Gartenbereich des Hauses ein und beschädigten ein Holz- und Metalltor.

Leider konnte er die Täter nur schlecht beschreiben. Der Geschädigte geht davon aus, dass beide Täter männlich waren. Ein Täter, der bei der Tatausführung wohl kein Deutsch sprach, war circa 176 cm groß und hatte eine normale Statur.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41749 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1050)

