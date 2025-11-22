PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251121 Willich: Mann überrascht zwei Einbrecher und wird niedergeschlagen - Täter flüchtig - Haben Sie etwas gesehen?

Willich (ots)

Ein 32-jähriger Willicher kam am Freitag, 21.11.2025 gegen 19:45 Uhr berechtigt in die Wohnung seiner getrenntlebenden Ehefrau auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2 zurück und überraschte dort zwei Einbrecher. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den Personen indem der Wohnungsinhaber von den Einbrechern körperlich attackiert und schließlich niedergeschlagen wurde. Die beiden Täter flüchteten danach zu Fuß in unbekannte Richtung aus dem Haus. Der Geschädigte verständigte die Polizei und wurde später mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch zwei Personenspürhunde eingesetzt wurden, verlief bislang leider ergebnislos. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Spurensicherung am Tatort. In der Wohnung durchwühlten die Täter zahlreiche Schränke und Schubladen und drangen vom rückwärtigen Gartenbereich des Hauses ein und beschädigten ein Holz- und Metalltor.

Leider konnte er die Täter nur schlecht beschreiben. Der Geschädigte geht davon aus, dass beide Täter männlich waren. Ein Täter, der bei der Tatausführung wohl kein Deutsch sprach, war circa 176 cm groß und hatte eine normale Statur.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41749 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1050)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:01

    POL-VIE: Büroeinbruch - Einbrecher erbeuten Geld

    Viersen-Süchteln (ots) - In der Zeit zwischen dem 19. November, 15.30 Uhr, und dem 20. November, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Büro des LVR-Rheinlandes auf der Johannisstraße ein. Auf noch unbekannte Weise gelangten der oder die Einbrecher in das Haus und brachen hier die Tür zum Büro auf. Sie erbeuteten Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:01

    POL-VIE: Zwei Tageswohnungseinbrüche - Kripo sucht Zeugen

    Nettetal-Lobberich (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Lobbericher Stadtgebiet. Er erste Einbruch geschah zwischen 07.00 und ca. 20.00 Uhr. Hier brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Hein-Nicus-Straße ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten Schränke und Schubladen. Sie ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:01

    POL-VIE: Beschädigtes Auto gesucht - Hinweise gesucht

    Niederkrüchten-Dam (ots) - Eine 56-jährige Frau aus Wegberg parkte am gestrigen Donnerstag gegen 17 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Gewerbering in Damm und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug. Sie wartete eine Weile, fuhr dann jedoch kurz weg, um wenig später zurückzukommen. Zu diesem Zeitpunkt war der beschädigte Wagen jedoch bereits verschwunden. Wenn Sie am gestrigen Donnerstag gegen 17 Uhr bei Aldi in Dam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren