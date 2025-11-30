PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 6: Drei Leichtverletzte nach Unfall mit drei Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Freitag, 28.11.2025, sind drei Personen bei einem Unfall auf der B 6/Westschnellweg, zwischen Stöcken und dem Bremer Damm, leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 51-Jähriger aus Kerpen mit seinem VW Golf den Westschnellweg in Richtung Süden, zwischen der Stöckener Straße und dem Bremer Damm. Vor ihm fuhr ein Audi A8, welcher mit zwei Personen besetzt war. Beide Fahrzeuge waren auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als ein 50-Jähriger Mann aus Barsinghausen mit seinem Mercedes SLK 230 den VW Golf auf dem linken Fahrstreifen überholte. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Mercedes in der Folge des Überholens mit dem Audi. Beide Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und prallten gegen die Mittelschutzplanke. Der 50-Jährige, sowie der Fahrer des Audi und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Insassen des Audi in ein Krankenhaus. Bevor die Polizei die Daten der Beiden aufnehmen konnte, hatten diese das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der 50-jährige Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und nicht in ein Krankenhaus transportiert. Da sich vor Ort Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Mercedesfahrers ergeben haben, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf ca. 9.000 Euro.

Die B 6 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 23:30 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Identität der Insassen des Audi aufgenommen. Zeugen, die den Unfall und insbesondere die Fahrweise des Mercedes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

