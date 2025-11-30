PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 59-Jähriger bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 29.11.2025, ist ein 59-jähriger Mann bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn in Hannover-Vahrenwald schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover hielt sich der 59-Jährige gegen 00:53 Uhr an den Gleisen der Stadtbahn an der Vahrenwalder Straße in Höhe des Hirtenweges auf. Eine in Richtung stadtauswärts fahrende Stadtbahn der Linie 1 erfasste den Mann aus bislang ungeklärter Ursache. Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde unter der Straßenbahn eingeklemmt. Sofort hinzugezogene Rettungskräfte befreiten den Fußgänger und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste der Bahn blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der unfallbetroffene Streckenabschnitt des Stadtbahnverkehrs bis circa 02:30 Uhr gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen übernommen und ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Stadtbahnfahrer eingeleitet. Der 59-Jährige muss sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

