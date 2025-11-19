Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, den 10.11.2025 bis Dienstag, den 18.11.2025 auf eine Baustelle an der Nieberdingstraße (ehemalige Autobahnbrücke) und entwendeten aus einer Baumaschine Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Dinklage - Kupferfallrohr entwendet

Bereits in der Zeit von Donnerstag, den 13.11.2025 (20:00 Uhr), bis Freitag, den 14.11.2025 (09:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ein ca. 2 Meter langes Kupferfallrohr von einem Wohnhaus an der Straße "An der Bleiche". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Dinklage - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Dienstag, den 18.11.2025, wurde ein 63-jähriger Mofa-Fahrer aus Steinfeld gegen 18:50 Uhr auf der Quakenbrücker Straße in Dinklage kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Vechta - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Dienstag, den 04.11.2025 bis Dienstag, den 18.11.2025, begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Straße "Mühlendamm" und entwendeten aus einem Container zwei freiliegende Baggerlöffel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta / Langförden - Abfallbehälter geraten in Brand

Am Dienstag, den 18.11.2025, gerieten gegen 05:00 Uhr mehrere Abfallbehälter unter einem hölzernen Abdach in einem Hinterhof an der Schwichtelerstraße in Brand. Die Brandursache ist derzeit unklar. Weitere angrenzende Gebäude nahmen keinen Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Langförden löschte den Brand mit ca. 18 Einsatzkräften. Nahezu zeitgleich gerieten ebenfalls fünf Abfallbehälter unter einem Carport an der Straße "Achtern Diek" in Brand. Ein Anwohner bemerkte den Brand und löschte diesen mit eigenen Mitteln. Am Carport und an einem Wohnwagen entstand Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit ebenfalls unbekannt.

Vechta - Hauseingangstür beschädigt

Am Dienstag, den 18.11.2025, beschädigte ein unbekannter Täter gegen 19:15 Uhr den Glaseinsatz einer Hauseingangstür am Kuhmarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Dienstag, den 18.11.2025, wurde ein 53-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 22:50 Uhr auf der Hauptstraße kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf eine Beeinflussung durch Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 18.11.2025, wurde ein 55-jähriger PKW-Führer aus Lohne in der Straße "An der Landwehr" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol beim Fahrzeugführer heraus (1,04 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 15.11.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr einen VW Golf auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Lindenstraße. Der Schaden wurde auf ca. 4000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Im Laufe des Dienstags, den 18.11.2025, kam mutmaßlich ein LKW auf der Handorfer Straße (L851) nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Auf einer Länge von ca. 75 Metern wurde das Erdreich aufgewühlt. Der verursachende Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05941/999360 entgegen.

