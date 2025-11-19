Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Sonntag, den 16.11.2025 (16:00 Uhr) bis Montag, den 17.11.2025 (22:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Grönheimer Straße zu öffnen. Dies misslang nach ersten Erkenntnissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, den 15.11.2025, kam es gegen 10:00 Uhr oder 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz mehrerer Verbrauchermärkte Am Mühlencenter. Demnach touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Renault Megane Scenic und entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/93218022 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell