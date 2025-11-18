Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl mehrerer Standrohre

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 14. November 2025 20:00 Uhr bis Montag, 17. November 2025 06:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter von einer Baustelle in der Brinkstraße mehrere Standrohre aus Kupfer. Hierdurch entstand ein Schaden in mittlerer 4-stelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Garage

Am Freitag, 14. November 2025 in der Zeit zwischen 00:41 Uhr bis 02:00 Uhr verschafften derzeit unbekannte Täter Zugang zu einer Garage und entwendeten diverse Werkzeuge. Zudem öffneten sie den Pkw und entwendeten weitere Werkzeuge. Die Schadenssumme liegt im unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - unbekannter zündet Buch an und beschädigt Bücherkasten

Ein bislang unbekannter Täter entnahm in der Zeit zwischen Freitag, 14. November 2025 15:00 Uhr und Montag, 17. November 2025 07:00 Uhr ein Buch aus einem öffentlichen Bücherschrank in der Straße Roggenkamp. Er zündete das Buch an und beschädigte hierdurch den Schrank und eine danebenstehende Bank. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) entgegen.

Vechta - Brand einer Spülmaschine

Am Montag, 17. November 2025 gegen 17:10 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Spülmaschine in einem Wohnhaus im Villkuhlenweg in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Brand einer Mülltonne

Am Dienstag, 18. November 2025 gegen 02:39 Uhr geriet in einem Carport in der Bersenbrücker Straße eine Restmülltonne in Brand, hierdurch wurde angrenzend gelagertes Brennholz ebenfalls entzündet. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden gelöscht werden.

Lohne - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Freitag, 14. November 2025 12:00 Uhr und Montag, 17. November 14:00 Uhr einen Pkw, Ford Tourneo Courier, welcher auf einem Parkplatz in der Brinkstraße stand. Der Pkw wurde mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt, zudem wurde der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 17. November 2025 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 16:45 Uhr einen Pkw, Audi A3, welcher auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße stand. Der Pkw wurde mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. November 2025 gegen 07:44 Uhr touchiert ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich der Große Straße beim Vorbeifahren den verkehrsbedingt warteten Pkw, VW Golf, einer 20-jährigen Frau aus Neuenhaus. Nach einem kurzen Gespräch entfernt sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem Verursacher soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, ca. 185cm groß, schlanke Statur und ca. 50 Jahre. Er war mit einem grauen VW unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell