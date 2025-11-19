Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Bösel - Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Dienstag, den 18.11.2025, befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Bösel gegen 17:00 Uhr in entgegengesetzter Richtung den Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs an der Friesoyther Straße. Auf dem Überweg kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten PKW-Führer, der im Nachgang zum Verkehrsunfall seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

