Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Dienstag, den 18.11.2025, befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Bösel gegen 17:00 Uhr in entgegengesetzter Richtung den Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs an der Friesoyther Straße. Auf dem Überweg kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten PKW-Führer, der im Nachgang zum Verkehrsunfall seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

