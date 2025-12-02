PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-H: Zeugenaufruf: Hochwertiger Radlader von Firmengelände in Springe-Eldagsen geklaut

Hannover (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 27.11.2025, auf Freitag, 28.11.2025, haben Unbekannte einen auf einem Firmengelände in Springe-Eldagsen geparkten Radlader entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kraftfahrzeug der Kriminalpolizei Hannover wurde der Radlader am 27.11.2025 gegen 19:00 Uhr auf dem Gelände einer Baufirma letztmalig gesehen. Am frühen Morgen des Folgetages stellten Mitarbeiter den Diebstahl fest und meldeten diesen der Polizei.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen rot-schwarzen Radlader des Herstellers Schäffer mit der Modellbezeichnung 6680T-3. Das Fahrzeug ist noch nicht zugelassen.

Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des entwendeten Radladers machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / fas, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

