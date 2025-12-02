Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunktkontrollen: Polizei Hannover ahndet Fahrten unter Alkohol und Drogen - 16-Jähriger flüchtet mit Pkw und verunfallt im Bereich Lindener Hafen

Hannover (ots)

Bei Schwerpunktkontrollen zum Thema Fahrtüchtigkeit hat das Polizeikommissariat Hannover-Limmer am vergangenen Wochenende zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Die Einsatzkräfte kontrollierten in der Nacht zu Sonntag, 30.11.2025, mehrere hundert Fahrzeuge. Nachdem ein 16-Jähriger mit einem Pkw geflüchtet war, verunfallte er im Lindener Hafen. Der Jugendliche und seine Beifahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und insbesondere zur Vorbeugung von Verkehrsunfällen, die im Zusammenhang mit dem vorherigen Konsum von Alkohol beziehungsweise Drogen stehen, hat das Polizeikommissariat Hannover-Limmer am vergangenen Wochenende eine großangelegte Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Bei den stationären und mobilen Maßnahmen überprüften die eingesetzten Polizeikräfte an verschiedenen Stellen im Zuständigkeitsbereich, unter anderem am Bremer Damm, der Lavesallee und am Platz der Menschenrechte mehrere hundert Fahrzeuge.

Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten 62 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter zahlreiche Gurtverstöße. Gleich mehrfach bemerkte die Polizei zudem Kinder in Fahrzeugen, die nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Zwei Fahrer standen unter dem Einfluss von Alkohol. Zwei weitere ertappte Autofahrer hatten vor Fahrtantritt Drogen konsumiert - der eine Cannabis, der andere Kokain. Zudem geahndet wurden in zwei Fällen das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Außerdem bestand in einem weiteren Sachverhalt der Verdacht eines illegalen Autorennens, wodurch der Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende gefährdete. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwei Verstöße im Bereich Tuning fest.

Kurz vor Ende der Kontrolle am frühen Sonntagmorgen bemerkte eine zivile Streifenwagenbesatzung in der Spinnereistraße einen Mietwagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit und wollte diesen einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer flüchtete mit dem Pkw auf das Gelände des Linderer Hafens und kollidierte beim Fahren auf dem Schienenbereich am Gleisende mit einem Prellblock. Durch den Aufprall erlitten der 16 Jahre alte Fahrer sowie dessen 15-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Jugendliche führte den Pkw augenscheinlich ohne Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Lachgas. An dem Mietwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. /ram, nash

