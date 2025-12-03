Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" im Neuen Rathaus Hannover

Hannover (ots)

Vom 11. bis 17. Dezember 2025 zeigt das Hannoversche Interventionsprogramm gegen Häusliche Gewalt (HAIP) im Bürgersaal des Neuen Rathauses der Landeshauptstadt Hannover die Ausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird".

Die Ausstellung ist Teil einer landesweiten Kampagne des Landeskriminalamts Niedersachsen, welche in enger Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Polizeibehörden und zahlreichen externen Fachstellen entwickelt wurde.

Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft der Niedersächsischen Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens. Ziel der Kampagne ist es, die Gesellschaft für das Thema Gewalt in Partnerschaften zu sensibilisieren, Betroffenen sowie deren persönlichem Umfeld Informationen und Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen und das Vertrauen in das staatliche Handeln zu stärken.

Die Ausstellung richtet sich an die gesamte Bevölkerung. Ein besonderes Augenmerk richtet sich jedoch auf die Zielgruppe der Jugendlichen. Studien zeigen, dass Gewalt in jugendlichen Beziehungen eine relevante Rolle spielen kann. Junge Menschen, insbesondere mit Erfahrungen familiärer Gewalt, sind dabei einem erhöhten Risiko ausgesetzt, selbst Gewalt zu erleben oder auszuüben.

Ziel der Ausstellung ist es, Hilfsangebote niedrigschwellig bekannt zu machen, Aufklärungsarbeit zu leisten und Möglichkeiten der Unterstützung sichtbar zu machen.

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr sowie am Wochenende von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr der Öffentlichkeit zugänglich. Aufgrund von interaktiven Elementen wird die Mitnahme eines Mobiltelefons sowie von Kopfhörern empfohlen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Weiterführende Informationen zur Kampagne finden Sie unter www.herzschlag-kampagne.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell