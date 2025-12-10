Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Explosion in Wohnung an der Voerder Straße - Zwei leichtverletzte Kinder

Ennepetal (ots)

Es kam am 09.12.2025 gegen 16:30 Uhr zu einer kleinen Explosion in einer Wohnung in der Voerder Straße in Ennepetal. Grund dafür war eine Gaskartusche. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei der Ursache der Explosion um einen unsachgemäßen Gebrauch mit der besagten Gaskartusche. Ein technischer Defekt ist derzeit auch nicht auszuschließen. Durch die Druckwelle wurden zwei kleine Kinder im Alter von drei und vier Jahren leicht verletzt. Die anderen beiden Personen (Mutter der Kinder und ihr Baby) die sich zum angegebenen Zeitpunkt in der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt. Die restlichen Anwohnenden des Wohnhauses wurden durch die Feuerwehr aus ihren Wohnung geholt. Am Abend konnten sie aber wieder ihre Wohnungen beziehen. Lediglich die betroffene Familie konnte nicht in ihre Wohnung zurückkehren, aufgrund der entstandenen Schäden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell