Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Raub auf Kiosk in der Rosendahler Straße _Täter erbeuten Bargeld, Spirituosen und Tabakwaren

Gevelsberg (ots)

Zu einem Raub auf einen Kiosk in der Rosendahler Straße kam es am 08.12.2025, gegen 20:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betraten vier männliche Täter den Kiosk. Einer der Täter hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte damit den Mitarbeiter des Kiosk auf die Kasse zu öffnen und das Bargeld herauszugeben. Neben dem Bargeld wurden im weiteren Verlauf diverse Tabakwaren und Spirituosen in mitgeführten Rucksäcke gepackt. Nach der Tat flüchteten die Täter über die Rosenthaler Straße in unbekannte Richtung. Folgende Täterbeschreibung liegt aktuell vor:

Person 1: augenscheinlich männlich, schlank, schwarze Schuhe, schwarze Hose mit weißen Streifen, beigefarbene Jacke, beigefarbener Kapuzenpullover, schwarze Sturmhaube mit Ausschnitt an den Augen

Person 2: augenscheinlich männlich, schlank, schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarzer Rucksack mit weißer "Champion" Aufschrift (Rucksack getragen vorne auf der Brust), schwarze Kappe, Maskierung

Person 3: augenscheinlich männlich, schlank, schwarze Schuhe, graue Jogginghose, blaue Jacke, schwarze Kappe mit Logo, schwarze Sturmhaube mit Ausschnitt an den Augen, schwarze Handschuhe, Bewaffnung: schwarze Kurzwaffe

Person 4: augenscheinlich männlich, schlank, schwarze Schuhe mit weißen Akzenten, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarzer Rucksack mit weißer "Nike" Aufschrift (getragen auf dem Rücken), gelbe Maskierung (möglicherweise Bandana), Brille mit dunklen Gläsern

Die Kriminalpolizei hat eine umfangreiche Spurensicherung im Verkaufsraum vorgenommen. Zusätzlich ist Bestandteil der laufenden Ermittlung die Auswertung von Videomaterial.

Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

