Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfahndung_ Polizei sucht 46-jährige aus Wetter

Wetter (ots)

Die 46-jährige Vermisste verließ am Montag, den 08.12.2025 um 16.15 Uhr die Einrichtung in Wetter-Volmarstein und kehrte bislang nicht zurück. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Sie hat Bezüge nach Lüdenscheid, reist aber auch im gesamten Bundesgebiet. Sie verfügt über kein Bargeld, kein Mobiltelefon und über kein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet

Wer hat die Vermisste gesehen und kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort machen?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/188714

