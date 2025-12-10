Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste wohlbehalten angetroffen
Wetter (ots)
Die Vermisste konnte (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726) wohlbehalten angetroffen werden. Dementsprechend wird die Öffentlichkeitsfahndung vom 09.12. zurückgenommen.
