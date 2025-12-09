PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Sprockhövel: Pkw kommt von Fahrbahn ab_ Möglicher Wildwechsel in Prüfung

Sprockhövel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am 8.12.2025 gegen 6:00 Uhr auf der Wittener Straße in Sprockhövel- Hasslinghausen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 38-jährige aus Gladbeck mit ihrem PKW der Marke Mercedes auf der Wittener Straße unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte sie zuerst einen Mast eines Verkehrszeichen und kam zuletzt im Grünstreifen zum stehen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war an dem Unfall nicht beteiligt. Ob der Unfall auf einen Wildwechsel zurückzuführen ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die 38-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

