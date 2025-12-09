Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter kommen durch Hauseingangstür

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Roswitha Denkmal kam es am 8.12.2025 in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 22:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter über die Hauseingangstür in das Einfamilienhaus ein und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell