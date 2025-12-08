Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Alleinunfall mit Pedelec - knapp 1,5 Promille

Schwelm (ots)

Ein 47-jähriger Schwelmer befuhr am 06.12.2025 gegen 23:00 Uhr die Moltkestraße in Schwelm. Auf Höhe der Hausnummer 12 stürzte er mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei leicht. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnte. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,5 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde die Fahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt.

