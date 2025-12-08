Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Alleinunfall mit Pedelec - knapp 1,5 Promille
Schwelm (ots)
Ein 47-jähriger Schwelmer befuhr am 06.12.2025 gegen 23:00 Uhr die Moltkestraße in Schwelm. Auf Höhe der Hausnummer 12 stürzte er mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei leicht. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnte. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,5 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde die Fahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell